TRANSFER HABERİ: Yukatel Adana Demirspor'da bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

Süper Lig takımlarından Yukatel Adana Demirspor'da yaprak dökümü sürüyor. Akdeniz ekibi Belhanda'nın ardından Kevin Rodrigues ile de yollarını ayırdığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rodrigues'e teşekkür edilerek,"Profesyonel futbolcumuz Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rodrigues'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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