Son dakika spor haberi: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fotomaç'ın konuğu oldu. Adana'da Kübra Gündüz'ün sorunarını yanıtlayan Sancak, Demirspor'a nasıl başkan olduğundan, transfer ve altyapı çalışmalarına kadar birçok soruya cevap verdi. İşte detaylar...

Hızlı yükselişini devam eden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Kübra Gündüz'ün moderatörlüğünde Fotomaç ekranlarında çok özel açıklamalarda bulundu.

Adana'da Kübra Gündüz'ün sorularını yanıtlayan Murat Sancak, futbol dünyasına girip Adana Demirspor'a nasıl başkan olduğundan, transfer ve altyapı çalışmalarına kadar birçok soruya cevap verdi. Açıklamalarında teknik direktör seçenekleri olarak; Alex de Souza, Guti Hernández gibi isimlerin olduğu hatta Slaven Bilić ile anlaşılmasından, Balotelli'nin nasıl Adanalı olduğuna kadar birçok açıklamalarda bulundu...