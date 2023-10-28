Adana Demirspor - Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ADANA DEMİRSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor'un sahasında Konyaspor'u ağırlayacağı maç saat 19.00'da başladı. Mücadele, Beinsports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
ADANA DEMİRSPOR - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Adana Demirspor:Ertaç, Svensson,Gravillon, Semih, Rodrigues, Badou, Emre, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Zeneli, Niang
Konyaspor: Paul, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Prip, Cicaldau, Marlos, Sokol.