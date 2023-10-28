Adana Demirspor 3-0 Konyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZETİ (Adana Demirspor evinde kazandı!)
Adana Demirspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Adana Demirspor Haberleri
Yayın Tarihi: 28.10.2023- 20:54 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023- 21:01
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Adana Demirspor'un gollerini 54. dakika ve 90. dakikada Niang ve 81. dakikada Balotelli kaydetti.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 20'e yükseltti.
Konyaspor ise 9 puanda kaldı.
Adana Demirspor Süper Lig'de 11. haftada Sivasspor'a konuk olacak. Konyaspor ise Karagümrük'ü ağırlayacak.