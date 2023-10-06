Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Yukatel Adana Demirspor'da Nani, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Portekizli yıldızın sözleri:
Bugün çok zorlu bir mücadeleydi. Trabzonspor güçlü bir takım ve kalitesini gösteren bir takım. Zor olacağını biliyorduk ama iyi bir mücadele gösterdik. Çok pozisyon olmadı ama golü atan biz olduk. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. 2 haftadır sahamızda kazanıyorduk, bu maçın önemini biliyorduk. Bu maçtan galip geldiğimiz için çok mutluyuz.