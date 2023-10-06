Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı ve rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrası Mavi Şimşekler'de Nani açıklamalarda bulundu ve "Zor olacağını biliyorduk. Bu maçtan galip geldiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Yukatel Adana Demirspor'da Nani, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli yıldızın sözleri:

Bugün çok zorlu bir mücadeleydi. Trabzonspor güçlü bir takım ve kalitesini gösteren bir takım. Zor olacağını biliyorduk ama iyi bir mücadele gösterdik. Çok pozisyon olmadı ama golü atan biz olduk. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. 2 haftadır sahamızda kazanıyorduk, bu maçın önemini biliyorduk. Bu maçtan galip geldiğimiz için çok mutluyuz.