Haberler Adana Demirspor Haberleri Patrick Kluivert'tan Beşiktaş maçı sözleri!

Patrick Kluivert'tan Beşiktaş maçı sözleri! Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, 2-1 mağlup oldukları Kasımpaşa maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Galibiyet için sahaya çıktık ama gereksiz kırmızı kartlar görmek maçın gidişatını değiştiriyor" dedi. Kluivert ayrıca Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de konuştu. İşte o sözler... Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.09.2023- 23:33









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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hayal kırıklığı yaşadıkları bir müsabakayı geride bıraktıklarını aktaran Kluivert, "9 kişi kalınca 11 kişiye karşı oynarken istediğinizi yapmak zor olabilir ama sonuna kadar cesurca yüreğimizi ortaya koyarak futbolumuzu yansıtmaya çalıştık. İşin neticesinden hayal kırıklığı yaşadığımız bir mağlubiyet oldu. Galibiyet için sahaya çıktık ama gereksiz kırmızı kartlar görmek maçın gidişatını değiştiriyor. Sonuna kadar mücadele vardı. Futbolcularımıza buna rağmen teşekkür etmek istiyorum. Bu maçı hızlıca üstümüzden atmamız gerekiyor. Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Hazır şekilde odaklanmamız ve hazırlanmamız lazım. Umarım istediğimiz futbolu ortaya koymaya devam ederiz" şeklinde konuştu.



"VEDAT KARAKUŞ SAHAYA ÇIKINCA PERFORMANSINI ORTAYA KOYACAĞINDAN EMİNİZ"



Beşiktaş ile oynayacakları 3. hafta erteleme maçında iki kalecisinin de oynayamayacak olması ile ilgili yöneltilen soruya Kluivert, "Çok fazlasıyla ters köşe olabilir ama Vedat Karakuş'umuz var. O da gayet iyi kaleci. Tüm antrenmanlarda takımla hazırlanan futbolcu. Bir sürü kaleci kaybetmiş olabiliriz ama kalecimiz var. Vedat sahaya çıkınca performansını ortaya koyacağından eminiz" yanıtını verdi.

