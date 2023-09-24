Adana Demirspor, Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa deplasmanında ilk yarıyı Ertaç Özbir ile Benjamin Stambouli'nin bireysel hatalardan gelen iki kırmızı kart sonucunda 9 kişi ve 1-0 geride kapattı.

Soyunma odasına gidilirken Adana Demirspor'un futbol direktörü Gökhan Göktürk, koşarak Kevin Rodrigues'in yanına doğru ilerledi. Olası tartışmayı Dorukhan Toköz ve Semih Güler engellemeye çalıştı. Gökhan Göktürk'ün Kevin Rodrigues'e olan sert tepkisi kameralara yansıdı.

Aynı sıralarda sahanın başka bölümünde bulunan Andrew Gravillon da sakinleştirilmeye çalışılan isimler arasındaydı.

Soyunma odasına doğru giderken de gerginlik sürdü. Hem Andrew Gravillon hem de Gökhan Göktürk, Adana Demirspor'un ekibi tarafından içeri doğru giderken sakinleştirilmeye çalışıldı.