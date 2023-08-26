Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, AZ Alkmaar'dan 20 yaşındaki santrfor Yusuf Barasi'yi transfer ettiğini açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Adana Demirspor, AZ Alkmaar'ın Türk asıllı oyuncusu Yusuf Barasi ile anlaştığın duyurdu. Mavi-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "'Kulübümüz, Yusuf Barasi ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

Hollanda doğumlu Türk futbolcu bonservisiyle transfer olacak. 20 yaşındaki genç golcü, Türkiye Ümit Milli Takım'da forma giyiyor.

YUSUF BARASİ'NİN KARİYERİ

31 Mart 2003 doğumlu Yusuf Barasi, Hollanda'da futbola başladı. AZ Alkmaar altyapısında yetişen genç oyuncu, Ocak 2022'de aynı takımda profesyonel oldu.