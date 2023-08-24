Genk Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Genk Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda Genk ile karşı karşıya gelecek. Mavi Şimşekler tarihinde ilk kez Avrupa'da sahne alırken, gruplara kalmak istiyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.08.2023- 20:30 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023- 20:30