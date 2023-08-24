UEFA Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Adana Demirspor ile Genk kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
GENK - A. DEMİRSPOR İLK 11'LER
Genk: Vandevoordt, Munoz, Sadick, McKenzie, Kayembe, El Khannous, Galarza, Hrosovsky, Fadera, Sor, Oyen.
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Ndiaye.
GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Genk - Adana Demirspor maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.