Trendyol Süper Lig ekiplerindne Adana Demirspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.
Nijeyralı kanat oyuncusu Henry Onyekuru, Suudi Arabistan'ın Al Fahya takımına transfer oldu.
ADANA DEMİR RESMEN AÇIKLADI!
Adana Demirspor'dan konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı.
Açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Henry Onyekuru, Suudi Arabistan Pro Lig'nden ALFAYHA - FC takımına transfer olmuştur. Kendisine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
TEŞEKKÜRLER— Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) August 11, 2023
Profesyonel futbolcumuz Henry Onyekuru, Suudi Arabistan Pro Lig'nden ALFAYHA - FC takımına transfer olmuştur. Kendisine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/El34dApsRi