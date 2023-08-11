Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru, Suudi Arabistan ekibi Al Fahya'ya transfer oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerindne Adana Demirspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Nijeyralı kanat oyuncusu Henry Onyekuru, Suudi Arabistan'ın Al Fahya takımına transfer oldu.

ADANA DEMİR RESMEN AÇIKLADI!

Adana Demirspor'dan konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı.

Açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Henry Onyekuru, Suudi Arabistan Pro Lig'nden ALFAYHA - FC takımına transfer olmuştur. Kendisine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.