Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynadıkları Osijek maçı sonrası konuştu. Kluivert, "İnanılmaz bir performans gösterip, inanılmaz bir sonuç aldık. Çocuklarım bugün çok mutlu olabilirler ama daha turu geçmedik. Daha çok çalışmamız lazım" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında NK Osijek'i 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve NK Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Kluivert, alınan sonuçtan çok memnun olduğunu belirterek, "Takımımın, istediğim her şeyi uygulamasından ve mücadelesinden çok mutluyum. Çocuklarım bugün mutlu olabilirler ama biz daha turu geçmedik. Daha çok çalışmamız lazım. Pazar günü Rizespor ile karşılaşacağız. Yarın tekrardan çalışmaya başlayacağız. Oyuncularımla aşırı gurur duyuyorum. Sahada birlik ve beraberlik vardı. Rakibin, kolay şut atamaması sevindirici. Gol ihtimali bırakmamamız çok önemliydi. İnanılmaz bir performans gösterip, inanılmaz bir sonuç aldık." diye konuştu.

SEMİH VE RODRIGUES'İN SAKATLIKLARI CİDDİ DEĞİL



Semih Güler ve Rodrigues'in sakatlıklarının önemli görünmediğini kaydeden Kluivert, "Önümüzdeki maçta ikisinin de olması gerekiyor. Badou Ndiaye de bizim için çok önemli bir oyuncu. Bu şekildeki kas sakatlıklarında aceleci davranmamak gerekiyor. Koşulara başladı ancak sakatlığının nüksetmemesi gerekiyor. O pozisyonda kalabalık bir orta sahamız var" dedi.