ADANA DEMİRSPOR OSİJEK CANLI MAÇ İZLE 📺 | Adana Demirspor - Osijek maçı hangi kanalda? ADS maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nda Osijek ile karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ülke puanı açısından da büyük önem taşıyor. Kluivert'ın öğrencileri mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adana Demirspor - Osijek maçı hangi kanalda? ADS maçı saat kaçta?

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2023- 18:25