UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Adana Demirspor, Romanya ekibi Cluj ile sahasında karşı karşıya geliyor. Mavi Şimşekler'in teknik direktörü Patrick Kluivert mücadele öncesi konuştu.

İŞTE KLUIVERT'İN SÖZLERİ:

Maça çok iyi hazırlandık. Futbolcularımız da hazır. En önemlisi taraftarlarımıza güzel bir hediye vermek.

İklim avantaj olarak sayılacaksa biz biraz daha avantajlıyız. Ne yapmalıyız, kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor ve rakibi koşturmalıyız.

Muazzam bir atmosfer var. Taraftarımız yol boyunca bizimleydi. Bizim taraftarımız 12. adam olarak sahada olacak. Bu takım için sadece güzel bir şey olabilir.