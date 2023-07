UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Romanya temsilcisi CFR Cluj ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, performansından dolayı takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kluivert, takımının oynadığı oyundan memnun olduğunu dile getirdi.

Maçın başında şanssız bir gol yediklerini, buna rağmen kendi oyunlarından taviz vermediklerini vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Takımımla gurur duyuyorum. Maçın her anında kendi futbolumuzu oynadık. Uzun süre 1-0 geride oynadık. Buna rağmen her an kendi oyunumuzu oynamaya devam ettik. Şunu da söylemek istiyorum, rövanş maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Daha fazla gol atabilirdik, kaçırdıklarımız oldu. Ama genel olarak baktığımızda beklentimizin dışında bir şey gerçekleşmediğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Adana Demirspor'un tur şansını şu anda yüzde 50 olarak gördüğünü vurgulayan Kluivert, "Şu anda tur için iyi bir şansımız olduğunu biliyorum. Kendi evimizde oynayacağız. Lig başlamadığı için farklı bir maçla uğraşmayacağız. Bu maçta kazanabilecek şanslar bulduk ama ekstra gol atamadık. Böyle bakıldığında ikinci maçı iç sahada oynamanın avantaj olduğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.