Adana Demirspor ile sözleşmesi sona eren Vincenzo Montella için Başkan Murat Sancak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sancak, İtalyan teknik direktör ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Adana Demirspor ile sözleşmesi sona eren Vincenzo Montella için Başkan Murat Sancak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sancak, İtalyan teknik direktör ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Sancak yaptığı açıklamada, "Şu dakika itibariyle yollarımızı ayırdık. Biz kendisine 3 ay önce teklifte bulunmuştuk. Son maçtan sonra Ankara'da görüştük. Avrupa'ya gidecek bir takımın başında olmanı istiyoruz dedik. Yorulduğunu ve dinlenmek istediğini belirtti. Kendisi de açıklayacaktır. Vedalaştık. İnsan olarak çok severim. Çalışılabilecek birisi." dedi.