Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin 78. dakikasında ev sahibi ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella, 4. hakeme yaptığı itirazlar sonucu kırmızı kart gördü.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella Beşiktaş maçında kırmızı kart gördü!
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin 78. dakikasında ev sahibi ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella, 4. hakeme yaptığı itirazlar sonucu kırmızı kart gördü.
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Yayın Tarihi: 21.05.2023- 20:49