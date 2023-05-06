Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta müsabakasında Adana Demirspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Adana Demirspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR 11'LER:

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Kévin Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Yusuf, Onyekuru, Younès Belhanda, Cherif

Alanyaspor: Rúnar Rúnarsson, Pereira, Furkan, Rassoul, Balkovec, Umut, Fer, Doumbia, Efecan, Cavaleiro, Koulouris

ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Alanyaspor maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.