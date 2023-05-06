Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Adana Demirspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR 11'LER:
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Kévin Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Yusuf, Onyekuru, Younès Belhanda, Cherif
Alanyaspor: Rúnar Rúnarsson, Pereira, Furkan, Rassoul, Balkovec, Umut, Fer, Doumbia, Efecan, Cavaleiro, Koulouris
ADANA DEMİRSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Alanyaspor maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.