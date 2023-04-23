Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor sahasında Kayserispor'u 5-3 mağlup etti. Konuk ekipte Bilal Beyazıt kırmızı kart gördü.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı.

Karşılaşmayı 5-3 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Cherif Ndiaye (2), Belhanda, Yusuf Sarı ve penaltıdan Onyekuru kaydetti. Kayserispor'un tüm golleri Mame Thiam'dan geldi.

KAYSERİSPOR 10 KİŞİ KALDI!



Kayserispor'da kaleci Bilal Bayazit 89. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda kalede Cenk Gönen yer aldı.

Adana Demirspor bu galibiyetle puanını 57'ye yükseltti. Kayserispor ise 45 puanda kaldı.