Galatasaray Adana Demirspor maçı sonrası Murat Sancak'tan Ali Şansalan'a sert sözler
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu. Sancak'tan maçın hakemi Ali Şansalan'a sert sözler...
Adana Demirspor Haberleri
Yayın Tarihi: 01.04.2023- 23:26
Sancak, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan için tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı;
Ne diyeyim, gördünüz hakemi! Eyyamcılık yaptı. Maçı katletti. Ama tebrik ediyorum Galatasaray güzel oynadı. Galatasaray'ı galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum.