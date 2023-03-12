Akyazı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor, Adana Demirspor'u ağırladı. Karşılaşmada zaman zaman tansiyon yükselirken 22. dakikada bir kırmızı kart kararı çıktı. Belhanda ile Bruno Peres arasında yaşananların ardından Bruno Peres yerde kalırken VAR incelemesi sonrası Adana Demirspor'da Younes Belhanda, direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Not: Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Direkt kırmızı kart gören Belhanda 1 maç ceza alırsa, Antalyaspor'a karşı cezalı olup, Galatasaray maçında oynayabilecek. Belhanda eğer 2 maç ceza alırsa, hem Antalyaspor hem Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

KIRMIZI REKORU!

Öte yandan Süper Lig'e geldiği 2017/18'den bu yana en fazla kırmızı kart gören oyuncu; 6. kez kırmızı kart gören Younes Belhanda oldu.

Faslı oyuncu, kariyerinde ise 13. kırmızı kartını görmüş oldu.