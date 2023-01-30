Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında önemli açıklamalar yaptı.

Murat Sancak'ın açıklamalarından satır başları:

Arda Kardeşler'e sana hakkımı helal etmiyorum dedim. Umarım hayattaki belalar seni bulsun dedim. Küfür yok, bu bir temenni. Ama çocuklarına eşine en ufak bir şey demem o konuda duyarlı bir adamım.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUKTU"

Hedefimiz şampiyonluktu ama kazalara uğradıktan sonra hedeften biraz uzaklaştık. 1 yıl görev almayan hakem Beşiktaş maçında denk geldi, Başakşehir maçında da aynısı oldu.



Federasyon başkanı asla olmam. Adana Demirspor Başkanı olmaktan dolayı çok mutluyum.