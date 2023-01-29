Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da Britt Assombalonga ile yollar ayrıldı. Mavi Şimşekler, ayrılığı resmi hesabından duyurdu.
İşte yapılan o açıklama:
"Oyuncumuz Britt Assombalonga'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Oyuncumuz Britt Assombalonga'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir.— Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 29, 2023
Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/rYomG2ZYoT