Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da Britt Assombalonga ile yollar ayrıldı. Mavi Şimşekler, ayrılığı resmi hesabından duyurdu.

İşte yapılan o açıklama:

"Oyuncumuz Britt Assombalonga'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."