Adana Demirspor, kadrosunu bir dünya yıldızı ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, bir süredir Akdeniz ekibinin transfer hedeflerinden biri olan Tiemoue Bakayoko, Adana Demirspor'un teklifini kabul etti.

Mavi lacivertlilerin, 28 yaşındaki Fransız orta sahanın transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

CHELSEA 40 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Rennes altyapısından yetişen ve Monaco'da yıldızı parladıktan sonra 2017 yılında Chelsea'ye transfer olan 28 yaşındaki futbolcu için İngiliz devi 40 milyon euro bonservis ödemişti.

Chelsea'den Milan'a iki yıllığına kiralanan Bakayoko'nun 2023 yazına kadar İtalyan ekibinde sözleşmesi devam ediyor.