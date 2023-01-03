Hulk geliyor mu? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı!

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Adana Demirspor, kadrosunu güçlendirmek için santrfor transferi yapmak istiyor. Mavi Şimşekler, uzun zamandır Brezilyalı golcü Hulk ile ilgileniyordu. Transferin bittiğine dair çıkan haberlere ise Başkan Murat Sancak sosyal medyadan cevap verdi. İşte haberin detayları...

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.01.2023- 18:27