Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulüp tesislerinde gazetecilerle biraraya geldi.
Adana Demirspor'da Murat Sancak'tan Samet Akaydın ve transfer açıklaması!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, transfere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Samet Akaydın hakkında konuşan Sancak, transfere dair açıklık getirdi. İşte o sözler... | Son dakika transfer haberleri
Sancak yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde kendilerini 4-3 yenen Çaykur Rizespor'u tebrik etti.
Çaykur Rizespor karşısında takımın kötü oynadığını belirten Sancak, "Futbolda bunlar var. Tabii yoğun bir kamp döneminden sonra ilk maçta böyle kazalar maalesef olabiliyor.