Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, başarılı performansının yanında son dönemde kadrosuna kattığı yıldızlarla da adından oldukça fazla söz ettirdi.
TRANSFER HABERLERİ - Müthiş iddia! Milan'dan Adana Demirspor'a
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, son dönemde kadrosuna kattığı yıldızlarla adından oldukça fazla söz ettirdi. Mavi Şimşekler, dev bir transfere daha imza atmak istiyor. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)
15. haftaya 3. sırada giren Mavi Şimşekler, zirve yarışını sürdürüyor.
Adana Demirspor, dev bir transfere daha imza atmak istiyor.