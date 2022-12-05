Adana Demirspor - Fortuna Sittard canlı izle (Adana Demirspor - Fortuna Sittard şifresiz İZLE)

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada takımlar çalışmalarına devam ediyor. Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Antalya'daki kampında Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2022- 13:22 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022- 14:06