Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard, dostluk maçında kozlarını paylaşıyor.
Karşılaşma, Antalya'daki Mardan Spor Kompleksi'nde oynanıyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...
ADANA DEMİRSPOR - FORTUNA SITTARD MAÇINDA İLK 11'LER
Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Manev, Ata, Rodrigues, Ndiaye, Bjarnason, Erhun, Onyekuru, Belhanda, Gulbrandsen
Fortuna Sittard: Pandur, Navarro, George Cox, Duarte, Cordoba, Gladon, Pinto, Rodrigo, Burak Yılmaz, Ferati, Embalo