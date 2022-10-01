Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin ardından Mavi Şimşekler'in teknik direktörü, açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Türk futbolu adına güzel bir maçtı. Bol aksiyonlu bir maçtı." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile sahasında 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Türk futbolu adına güzel bir maçtı. Bol aksiyonlu bir maçtı. 10 kişi kaldık. Kolay değil. Futbolcularımı performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Pozisyon verdik ama kazanmaya da çalıştık. Ayrıca Galatasaray'ın bu sene seviyesi yükseldi. Giren oyuncular da ligde ne kadar değerli olduklarını gösterdiler. Bence 10 kişi ile 1 puan almak doğruydu.