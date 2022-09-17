Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini, cebinden 4 milyon lira ödeyerek feshedip, Beşiktaş'a dönen kanat oyuncusu Gökhan Töre, yıllık 4.5 milyon lira maaş ve maç başına da 100 bin lira ücret karşılığı bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre'nin Adana Demirspor'dan aldığı ücret şaşırttı!
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Gökhan Töre, transferin son gününde Adana Demirspor ile anlaşmaya varmıştı. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun, siyah beyazlılardan ayrılmasının ardından Adana Demirspor ile şaşırtan bir ücete anlaştığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Siyah-Beyazlılar'da beklediğini bir türlü bulamayan deneyimli futbolcu, Adana Demirspor'un yolunu tuttu. Yeniden form tutup, eski günlerine geri dönmek isteyen Gökhan'ın, Akdeniz ekibiyle dikkat çeken bir sözleşme yaptığı ortaya çıktı. Töre'nin Mavi Şimşekler'den 'asgari ücret' alacağı öğrenildi.
BAŞKAN GÖKHAN TÖRE İDDASINI DOĞRULADI
30 yaşındaki futbolcu, yeniden çıkış yapıp eski günlerine geri dönmek için bu kez tercihini, Adana Demirspor'dan yana kullandı. Töre, Akdeniz ekibiyle bir yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıllık sözleşmeye imza attı.