Süper Lig'in 6. haftası Adana Demirspor - Trabzonspor mücadelesi ile sona erdi. Mavi Şimşekler, Fırtına'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Maçtan sonra Emre Akbaba önemli açıklamalarda bulundu. Akbaba, "Montella hocama teşekkür etmek istiyorum. Gelir gelmez ilk 11 başlattı beni. Adaptasyon sürecini hızlandırıyor. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Süper Lig'in 6. haftası Adana Demirspor - Trabzonspor mücadelesi ile sona erdi. Mavi Şimşekler, Fırtına'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Maçtan sonra Emre Akbaba önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Akbaba'nın açıklamaları:

Montella hocama teşekkür etmek istiyorum. Gelir gelmez ilk 11 başlattı beni. Adaptasyon sürecini hızlandırıyor. Kazandığımız için mutluyuz.

Belhanda ile önceden de birlikte oynadığımız için iyi anlaşıyoruz. Sonuçta yeni bir yere geliyorsunuz. Eskiden bir şeyler yaşadığınız, şampiyon olduğunuz arkadaşlarınız da burada (Onyekuru, Belhanda).