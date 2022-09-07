TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor'dan Salomon Rondon atağı!

Transferin son saatlerinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig ekipleri, art arda transfer hamleleri yaparken flaş bir gelişme daha yaşandı. Bu sezon önemli yıldızları kadrosuna katan Adana Demirspor'un, İngiltere Premier Lig'de forma giyen Salomon Rondon'u kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2022- 15:40 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022- 15:46