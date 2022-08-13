Süper Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Sivasspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Adana Demirspor - Sivasspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....
ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Sivasspor maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'de başladı. Mücadele BeIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Assombalonga
Sivasspor: Muammer, Murat, Appindangoye, Caner, Ziya, Robin, Ulvestad, Kerem Atakan, Erdoğan, Gradel, Yatabare