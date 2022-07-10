Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor flaş bir transfere imza attı. Adana ekibi Galatasaray'ın eski futbolcusu da olan Henry Onyekuru'yu renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor flaş bir transfere imza attı. Adana ekibi Galatasaray'ın eski futbolcusu da olan Henry Onyekuru'yu renklerine bağladı. 25 yaşındaki Nijeryalı kendisini Adana Demirspor'a bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Başkan Murat Sancak A Spor'a yaptığı açıklamada oyuncunun 1 yıl kiralık olarak takıma katıldığı ve satın alma opsiyonunun olduğunu ifade etti.

Murat Sancak açıklamasını, "Daha önce teklif etmişlerdi ama maliyetinden dolayı istememiştim. Son anda tekrar önerildi, yoğun bir diplomasinden sonra anlaştık. Bir yıl kiralık. Bir yıl sonunda memnun kalırsak, satın alma opsiyonumuz var. Yunus'tan dolayı ağzımız yandı. Eğer satın alırsak, 3 yıllık sözleşmemiz olacak. İyi kadro kurduk. Sol kanat eksiğimiz vardı, onun tamamladık. Trabzon'da Salih'i aldık, Fenerbahçe'den büyük ihtimalle Arda Okan'ı alacağız, Galatasaray'dan Ali Yavuz var. Bunları güzel bir şekilde harmanlayıp, önümüzdeki seneye daha güçlü bir şekle getireceğiz" cümleleriyle devam ettirdi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Adana Demirspor'un yeni transferi Henry Onyekuru,"Böyle bir kulübe geldiğim için mutluyum. Bazı eski takım arkadaşlarımla konuştuğumda buranın, birkaç yıl içinde Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olacağını söylediler" dedi.