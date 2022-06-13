Kadrosunda Balotelli ve Belhanda gibi yıldız isimler bulunan Adana Demirspor yeni bir bomba daha patlatmak için kolları sıvadı.
TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor'dan Juan Mata bombası!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'dan transfer gündemini sarsacak bir hamle geldi. Mavi Şimşekler'in, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Juan Mata'yı transfer etmek istediği kaydedildi. Transferin büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldüğü de belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Mavi Şimşekler, yine tüm dikkatleri üzerine çekecek.
Fanatik'in haberine göre, takıma seviye atlatacak bir yıldızın kadroya katılması için kolları sıvayan Adana Demirspor, Manchester United'tan ayrılan Juan Mata'yı transfer edebilmek için büyük çaba sarf ediyor.