Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul ekibi 4-0'lık skorla kazanırken oyuna sonradan giren Mustafa Kapı ise 15 saniye içerisinde penaltı yaptırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'u ağırladı. Maç ev sahibi Kasımpaşa'nın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Kasımpaşa'nın golleri 11. dakikada Doğucan Haspolat, 45+1.dakikada ve 63. dakikada Muleka, 73.dakikada penaltıdan Umut Bozok'tan geldi.

Mustafa Kapı 15.saniye sonra penaltı yaptırdı

Maçın 72.dakikasında Adana Demirspor'da oyuna giren 19 yaşındaki Mustafa Kapı 15 saniye sonra penaltı yaptırdı. Süper Lig'de ilk kez oyuna giren Kapı saniyeler sonra kendi ceza sahası içinde rakibini düşürdü ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Umut Bozok penaltıyı gole çevirerek durumu 4-0'a getirdi.

LILLE'DE RESMİ MAÇLARDA OYNAYAMADI

Adana Demirspor devre arasında Mustafa Kapı'yı Lille'den transfer etmişti. Galatasaray altyapısından yetişen Mustafa Kapı, 2020 Eylül'de Lille'e transfer olmuştu. Lille'in genç takımında görev yapan Kapı, A takımla antrenmanlara çıkmasına rağmen resmi maçlarda forma giyemedi. Kapı Galatasaray'dan Avrupa'da forma giymek istediği için ayrılmıştı.