Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sağ bek oyuncusu Tarık Çamdal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Bir dönem Galatasaray'da oynayan 30 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında transfer olduğu Akdeniz ekibinde 42 resmi maça çıkıp 3 asist yaptı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Futbolcumuz Tarık Çamdal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamında başarılar dileriz. pic.twitter.com/LMOynnDKHJ— Adana Demirspor (@AdsKulubu) March 18, 2022