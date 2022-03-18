Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Mavi Şimşekler, Tarık Çamdal ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sağ bek oyuncusu Tarık Çamdal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Bir dönem Galatasaray'da oynayan 30 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında transfer olduğu Akdeniz ekibinde 42 resmi maça çıkıp 3 asist yaptı.

İŞTE O PAYLAŞIM: