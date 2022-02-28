Bu sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan Mario Balotelli, gösterdiği performansla takımının başarısında önemli rol oynadı.
Mario Balotelli'ye Fulham kancası! İşte istenilen bonservis
Adana Demirspor haberi | Bu sezon başında mavi-lacivertli ekibe imza atan Mario Balotelli, gösterdiği üstün performansla İtalya Milli Takımı'na yeniden seçilmişti. Yıldız golcü için İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (A Spor Dış Haberler - Bora Salgın)
31 yaşındaki yıldız oyuncu, Türkiye'de gösterdiği performans sonrası Roberto Mancini tarafından İtalya Milli Takımı'na yeniden seçildi.
Balotelli hakkında İtalyan basınında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.