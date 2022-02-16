SON DAKİKA

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin, "Sayın başkan bir anda öfkeyle kalkıp televizyonu kırıyor. Böyle bir ortamda önümüzde kalkıp televizyon kırılıyor. Bu tepkiyi bana gösterirseniz taraftar da bize ağıza alınmayacak sözler sarf eder. Bunları esefle karşılıyorum. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakemlerle ilgili öncesinde ve sonrasında yaptıkları ile işi şova dönüştürmüştür. O saatten sonra kanal kanal bağlanmak bir şovsa yakışık almadı. Bir plansa gerekçesini bilmek istiyorum." sözlerine karşılık veren Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak şu ifadeleri kullandı:

"Hakemin kötü yönetimi olayların çıkmasına neden oldu. Ancak hiçbir olay, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un dostluğunu bozamaz. Ahmet Nur Çebi ağabeyimdir. Onu severim ve o da beni sever. Kondisyoner Miguel ve Şenol Güneş açıklamamda kötü bir niyet yoktu. Haddimi aşmış olabilirim. Beşiktaş'a bir art niyetim yok. Beşiktaş'ı severim ve maçlarını izlerim. Yanlış anlaşıldıysam, özür dilerim.

Kırdığım televizyonlar kamu malı değil, hepsini ben aldım. Bazen istemeden, anlık sinirle olabiliyor. O hakeme ve VAR hakemine, AVAR'daki Onur Öztoprak'a hakkımı helal etmiyorum. İlk maçta Mario Balotelli'nin attığı gol, faul değil. Daha önce neden mi konuşmadık, Kulüpler Birliği Vakfı'nda yeni MHK Başkanı için süre verelim denildi ve 14 başkan olarak karar aldık, konuşmadık. Ahmet Başkan ise 'Ben fikrimi söylerim, konuşurum' dedi.

Bizim daha önce canımız yendi. Başakşehir maçında hakkımız yendi. Emre Belözoğlu'na hakkımı helal etmiyorum dedim, arkadaşımdır ama yine de hakkımı helal etmiyorum. Hakeme baskı yaptılar. Konyaspor maçında penaltımız verilmedi. Ahmet Çalık vefat etmişti, konuşmak istemedi. Tekrar Allah rahmet eylesin, ailesinin başı sağ olsun. TFF, FETÖ temizliği yapsın! Savcılığa başvursunlar. Herkes biliyor. Ali Koç da konuştu. Kamuoyunda konuşulanları söyledim. Kimler, kimin yardımıyla bir yere geldi, herkes biliyor. Ancak kimse konuşmuyor. TFF'ye giderek bildiklerimi anlatırım. Ondan sonra düzelmezse, bu Türk futbolunun sorunudur.

Nihat Özdemir 'Üçüncü sıradalar' diyor. Yani biz hakemlerle mi buraya geldik? Gördüğünüzü çalın, bu kadar. İsterseniz bizim maçlarımıza 17 yaşında hakem verin, sorun değil. Ahmet Nur Çebi'ye de 'Keşke hakemle ilgili konuşmasaydın' dedim.

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Beşiktaş'a ve taraftarına tepki göstermedim. Hakemle ilgili konuştum. VAR, Gökhan İnler'in penaltısını nasıl görmez? İptal edilen golümüz... Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde benzer bir gol atıldı, izlemenizi tavsiye ederim.

Biz üçüncüyüz ama neden ikinci olmayalım? Benim itirazım bu. Ligden düşme potasında bir başkan olsam, daha fazla bağırabilirdim ama durumum öyle de değil.

Beşiktaş'tan özür dilerim. Onların iş içlerine karışmam. Vincenzo Montella ve Mario Balotelli için de Ahmet Nur Çebi açıklama yaptı. Montella, Trabzonspor'a gidebilir. Balotelli, Juventus'a değil, Beşiktaş'a da gidebilir. Montella giderse, hocasız mı kalacağız?

David Luiz, Dele Alli, Hulk gibi isimler gündemize geldi. Şampiyonlar Ligi'ne gidersek, böyle isimler alırız. Şampiyonlar Ligi'ne gidip, rezil olmak istemeyiz."