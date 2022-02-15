Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından hakem ile ilgili sert eleştirilerde bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, çok flaş ifadelere imza attı.
Murat Sancak'tan çok konuşulacak sözler! Mario Balotelli, Yunus Akgün ve Burak Yılmaz...
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da kulüp başkanı Murat Sancak, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Futbol Plus Youtube kanalında Ömer Faruk Özcan'a konuşan Sancak, Mario Balotelli'nin Galatasaray'a transfer olacağı söylentilerine ve Yunus Akgün ie Burak Yılmaz transferlerine açıklık getirdi. İşte o sözler...
Ömer Faruk Özcan'a konuşan Sancak; Mario Balotelli - Galatasaray iddialarına, Yunus Akgün gündemine ve Burak Yılmaz ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu.
İşte Murat Sancak'ın gündeme oturan o sözleri:
"G.SARAY İŞİNE BAKSIN"
Galatasaray işine baksın kardeşim. Şu anda Balotelli benim oyuncum. Galatasaray isterse, başkanı beni arar konuşuruz. Serbest kalma maddesi var zaten ama ben kendisinin gitmek isteyeceğini düşünmüyorum. Türkiye'de Adana Demirspor'dan başka bir takımda oynamak istemiyor. Burada huzurlu ve mutlu.