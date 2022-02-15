"MURIC İÇİN KİMSE HEVESLENMESİN"



Arijanet Muric için ise, "Muric, Mancester City'nin gelecekteki kalecisi. Satmayı düşünmüyorlar, belki bir sene daha kiralayabilirler bize. Ama onun haricinde Muric, Türkiye'de başka bir takıma gitmez. Kimse de heveslenmesin." dedi.

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