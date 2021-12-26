26 Aralık 2021, Pazar

ADANA DEMİRSPOR

Vincenzo Montella: Gösterdiğimiz performansa göre...

Vincenzo Montella: Gösterdiğimiz performansa göre...
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, zorlu bir deplasmanda iyi bir puan aldıklarını söyledi. Montella, ligin ilk yarısını hak ettikleri yerde bitirdiklerini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

Montella, "Böyle güzel bir ortamda güze bir maç çıkardık. Maçı daha önceden de bitirebilirdik. Galibiyetin tadını alacakken talihsiz bir golle maç berabere bitti. Bu atmosferde bunu iyi bir puan olarak değerlendirmek lazım" dedi.
Ligin ilk yarısını da değerlendiren Montella, şöyle konuştu:
"Sıralamaya bakıldığında takımımın hak ettiği yerde olduğunu söyleyebilirim. Gösterdiğimiz performansa göre hak ettiğimiz puanları topladık. Adım adım hedefimize ilerlemek istiyoruz."
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