25 Kasım 2021, Perşembe

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor'da Kasımpaşa maçı öncesi 3 eksik! Balotelli, Belhanda ve...

Demirspor’da flaş gelişme! Balotelli ve Belhanda...
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde ev sahibi ekipte 3 eksik bulunuyor. Adana Demirspor'da, arka adalesindeki sakatlığı nükseden Younes Belhanda ve ülkesindeki tedavisinin ardından kente gelerek rehabilitasyon süreci geçiren Lucas Castro ile kart cezalısı Mario Balotelli, lacivert-beyazlılar karşısında forma giyemeyecek.

Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.00'da başlayacak.

Ligde 19 puanla 10'uncu sırada bulunan mavi-lacivertliler, ligde 19. sırada bulunan İstanbul ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Akdeniz ekibi, Atakaş Hatayspor ve Altay maçının ardından Kasımpaşa karşılaşmasını da kayıpsız geçerse galibiyet serisini 3 maça çıkaracak.

Adana Demirspor'da, arka adalesindeki sakatlığı nükseden Younes Belhanda ve ülkesindeki tedavisinin ardından kente gelerek rehabilitasyon süreci geçiren Lucas Castro ile kart cezalısı Mario Balotelli, lacivert-beyazlılar karşısında forma giyemeyecek.

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