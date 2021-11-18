Adana Demirsporlu Mario Balotelli'den Roberto Mancini'ye mesaj!
Adana Demirspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan forvet milli takıma gitmek istediğini dile getirirken, teknik direktör Roberto Mancini'ye de mesaj iletti. İşte o sözler...
Adana Demirspor forması giyen forvet Mario Balotelli, İtalyan basınına bir röportaj verdi. 31 yaşındaki golcü, İtalya Milli Takımı'na dönmek için hazır olduğunu ve davet beklediğini söylerken, Roberto Mancini'yi mesaj yolladı.
"SEÇİLMEKTEN UZAKTA DEĞİLİM"
Hürriyet'in derlediği habere göre; kendisini Türkiye'de iyi hissettiğini söyleyen Balotelli, "Son 2.5 yıllık dönemin ardından kendimi iyi hissediyorum. Milli Takım'a dönmek için hazırım. Davet almak rüya gibi olurdu. Mart ayı için davet gelirse, Türkiye'den İtalya'ya yürüyerek giderim. Şu an Milli Takım seviyesinde değilim ancak Mart'a kadar vaktim var. Çağrılmadığım için şikayet edeceğim bir durum yok. Seçilmekten uzakta değilim. Sadece çalışmam gerekiyor" dedi.
"MANCINI İLE İLİŞKİM MÜKEMMEL"
Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu belirten Balotelli, "Mancini ile her zaman mükemmel bir ilişkim oldu ve şu anda da mükemmel. Milli Takım'a dönmem için benden ne istediğini açıkça söyledi. Ben de bunları yapacağım. Roberto da Milli Takım için beni neden araması gerektiğini biliyor." diye konuştu.
"ÇİN'DEN TEKLİF ALDIM"
Marsilya'da oynarken Çin'den teklif aldığını ancak İtalya'ya döndüğünü söyleyen 31 yaşındaki forvet, "2.5 yıl önce Marsilya'dan sonra teorik olarak Çin'e gitmem gerekiyordu. Teklif de almıştım. Konuyu Mancini'yle görüştüm ve Çin'e gitmemin doğru olmayacağını söyledi. Ben de Brescia'yı seçtim. Nice'de ve Marsilya'da iyi dönemler geçirdim. Brescia'da sorunlar belliydi. Serie B'de Monza'ya gitmek iyi bir tercih değildi. Şu an olsa yapmazdım. Türkiye'ye gelmeden önce İtalya'dan da teklifler vardı ama reddettim" dedi.
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Mario Balotelli, "Adana Demirspor iyi bir takım. İyi gidiyoruz, iyi işler yapıyoruz ve kötü bir takım değiliz" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...