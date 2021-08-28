Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor Simon Deli'yi kadrosuna kattı!

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, transferlere devam ediyor. Mavi şimşejler, Fildişi Sahilli 29 yaşındaki savunma oyuncusu Simon Deli'yi kadrosuna kattı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce Slavia Prag ve Club Brugge formaları giyen Simon Deli ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Aramıza hoş geldin Deli." denildi.

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