Son dakika transfer haberi: Ünlü gazeteci açıkladı! Adana Demirspor Shkodran Mustafi ile ilgileniyor
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezonda Mario Balotelli, Younes Belhanda, David Akintola ve Benjamin Stambouli gibi isimleri kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken mavi şimşekler, şimdi de Shkodran Mustafi'nin peşine düştü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika spor haberleri
Adana Demirspor, yaz transfer sezonunda bomba isimleri kadrosuna dahil ederken, bir sürprize daha imza atmaya hazırlanıyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nin haberine göre, Adana Demirspor, son olarak Schalke 04'te forma giyen ve daha önce Premier Lig devi Arsenal, La Liga ekibi Valencia, İtalya Serie A temsilcisi Sampdoria gibi takımlarda oynayan Shkodran Mustafi'nin peşinde düştü.
ÇİZME'DEN RAKİBİ VAR
Öte yandan Mustafi'ya Adana Demirspor ile beraber İtalya Serie A ekibi Torino'nun da ilgi duyduğu ifade edildi.
Mustafi, kariyeri boyunca 374 müsabakada rol alırken 22 gol 11 asist üretmişti. Yıldız futbolcu, Almanya milli takımı ile de 20 müsabakada rol alırken 2 gol üretti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası