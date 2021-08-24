25 Ağustos 2021, Çarşamba

ADANA DEMİRSPOR

Son dakika transfer haberi: Ünlü gazeteci açıkladı! Adana Demirspor Shkodran Mustafi ile ilgileniyor

Süper Lig ekibinden Mustafi bombası!
ADANA DEMİRSPOR
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 Giriş Tarihi: 24.08.2021

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezonda Mario Balotelli, Younes Belhanda, David Akintola ve Benjamin Stambouli gibi isimleri kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken mavi şimşekler, şimdi de Shkodran Mustafi'nin peşine düştü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika spor haberleri

Adana Demirspor, yaz transfer sezonunda bomba isimleri kadrosuna dahil ederken, bir sürprize daha imza atmaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nin haberine göre, Adana Demirspor, son olarak Schalke 04'te forma giyen ve daha önce Premier Lig devi Arsenal, La Liga ekibi Valencia, İtalya Serie A temsilcisi Sampdoria gibi takımlarda oynayan Shkodran Mustafi'nin peşinde düştü.

ÇİZME'DEN RAKİBİ VAR

Öte yandan Mustafi'ya Adana Demirspor ile beraber İtalya Serie A ekibi Torino'nun da ilgi duyduğu ifade edildi.

Mustafi, kariyeri boyunca 374 müsabakada rol alırken 22 gol 11 asist üretmişti. Yıldız futbolcu, Almanya milli takımı ile de 20 müsabakada rol alırken 2 gol üretti.

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