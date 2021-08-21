22 Ağustos 2021, Pazar

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor'da sezonun ilk golü Babajide Akintola'dan!

Adana Demirspor’da ilk gol Akintola’dan!
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 21.08.2021

26 yıl sonra Süper Lig'e yeniden çıkan Adana Demirspor, 2. haftada Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Adana temsilcisi adına sezonun ilk golünü Babajide Akintola kaydetti.

26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, ligin ikinci haftasında Kayserispor'a konuk olurken takım adına sezonun ilk golünü Babajide Akintola kaydetti.

Mücadelenin 62. dakikasında ceza sahası içerisinde Balotelli'nin asistiyle topla buluşan Akintola, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek sezonun ilk golüne imza atan isim oldu.

Mavi-lacivertli ekibin golünde ise ilk asisti kulübün yeni transferi İtalyan futbolcu Mario Balotelli yaptı.

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