Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba maçı böyle değerlendirdi!
Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Önümüzdeki haftalarda daha çok çalışarak bir şeyleri daha doğru yapmaya çalışacağız” dedi. İşte o sözler...
Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Önümüzdeki haftalarda daha çok çalışarak bir şeyleri daha doğru yapmaya çalışacağız" dedi.
Adana Demirspor, ligin 2. Haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Geçen hafta çok iyi bir oyunla puanları hak ettik. Çok koştuk, mücadele ettik. Takımdaşlık duygusu ön plandaydı. Bugün tam tersi bir maç. Biz 2-3 tane çok kaliteli oyuncu aldık. Diğer takımlar bu takımda bu oyuncular olduğu için daha çok istekli ve daha çok koşuyorlar. Biz bunu bundan sonraki maçlarda hissedeceğiz. Biz de onlar kadar koşmalıyız. Biz de onlar kadar mücadele edip takım halinde oynamalıyız. Eğer bunları yapamazsak bundan sonraki haftalarda sorun daha da artacak. Diyeceksiniz ki deplasmanda 1 puan kazanan takımın teknik direktörü niye böyle konuşuyor. Bu da bir öz eleştiridir. Takımın içindeki oyuncularla biz diyaloglarımızı devam ettiriyoruz ve onları kazanmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten kaliteli oyuncular ama futbolunda bir takım oyunu olduğunu, koşarak oynandığını hatırlatıyoruz. Bizde maalesef futbol ciddiye alınmıyor. Her şey çok basit gözüküyor. Bir sürü emek var, mücadele var ve pozisyonlar var. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha çok çalışarak bir şeyleri daha doğru yapmaya çalışacağız" diye konuştu.
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