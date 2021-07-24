Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, David Luiz ve Umut Meraş transferlerine dair açıklamalarda bulundu. Radyo Gol'e konuşan Sancak, "David Luiz ve Umut Meraş ile görüştük ama ikisi ile de anlaşamadık. Bekten vazgeçtik, yurt dışından bir stoper bakıyoruz."

Mavi-lacivertli ekip, yaz transfer döneminde şimdiye dek Mario Balotelli, Younes Belhanda, Metehan Mimaroğlu, Lucas Castro, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Jonas Svensson, Ferhat Kaplan ve Britt Assombalonga ile sözleşme imzalamıştı.

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