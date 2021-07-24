24 Temmuz 2021, Cumartesi

ADANA DEMİRSPOR

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak'tan David Luiz ve Umut Meraş açıklaması! Transfer...

Adana Demirspor'dan David Luiz ve Umut Meraş açıklaması!
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımı Adana Demirspor'da operasyon sürüyor. Mario Balotelli, Younes Belhanda ve Jonas Svensson gibi isimleri kadrosuna katan Akdeniz ekibi hedefteki isimlerle temaslarına devam ediyor. Listesine son olarak David Luiz ve Umut Meraş'ı ekleyen Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, iki futbolcunun son durumu hakkında konuştu. İşte o sözler...

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, David Luiz ve Umut Meraş transferlerine dair açıklamalarda bulundu. Radyo Gol'e konuşan Sancak, "David Luiz ve Umut Meraş ile görüştük ama ikisi ile de anlaşamadık. Bekten vazgeçtik, yurt dışından bir stoper bakıyoruz."

Mavi-lacivertli ekip, yaz transfer döneminde şimdiye dek Mario Balotelli, Younes Belhanda, Metehan Mimaroğlu, Lucas Castro, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Jonas Svensson, Ferhat Kaplan ve Britt Assombalonga ile sözleşme imzalamıştı.

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