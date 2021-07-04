04 Temmuz 2021, Pazar

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor Mario Balotelli'yi Türkiye'ye getiriyor!

Balotelli Süper Lig yolcusu! Türkiye'ye getiriyorlar...
ADANA DEMİRSPOR
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 Giriş Tarihi: 04.07.2021

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Belhanda'nın ardından bir başka yıldızı daha transfer ediyor. Akintola ile anlaşan Adana temsilcisi, Mario Balotelli'yi Türkiye'ye getiriyor. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli transferinde mutlu sona ulaştı. Balotelli ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Adana Demirspor, yıldız oyuncuyu Türkiye'ye getiriyor.

Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda'yı kadrosuna katan Adana Demirspor, şimdi de Balotelli ile anlaştı.

Balotelli transferi gerçekleşirse Belhanda ile Balotelli Nice şehrinden sonra Adana'da buluşacak.

"TRANSFER YÜZDE 85 BİTTİ"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a bağlanarak açıklamalarda bulundu. Balotelli ile iligli konuşan Sancak, "Mario Balotelli ile %85 oranında anlaştık. Balotelli'den vazgeçmiştik. Kendisi kaptanımız üzerinden bize ulaştı. Gelmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Balotelli burada başarılı olup, Dünya Kupası'na gitmek istiyor. 500 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar localarımız var. Balotelli'ye vereceğimiz paranın yarısını sponsor ödeyecek. Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız, biz de deliyiz. Kimse merak etmesin biz onu yönetiriz." ifadelerini kullandı.

"AKINTOLA İLE ANLAŞTIK"

Babajide Akintola transferine de değinen Adana ekibinin başkanı Sancak, oyuncuyla anlaştıklarını ve kulübü Midtjylland'la görüşmelerin sürdüğünü söyledi. 25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giymişti.

Kulüp başkanı A Spor'a açıkladı!

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