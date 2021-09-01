01 Eylül 2021, Çarşamba

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na corona virüsü etkisi!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na corona virüsü etkisi
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 01.09.2021

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na corona virüsü damga vuruyor. Oyunların başlangıcından bu yana, akredite kişilerden yeni tip corona virüsüne yakalananların sayısının 263'e yükseldiği bildirildi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalananların sayısının 263'e yükseldiği bildirildi.Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 6 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı. Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında 5 sözleşmeli çalışan, bir gönüllü bulunuyor. Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 263'e yükseldi.160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.

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