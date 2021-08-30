30 Ağustos 2021, Pazartesi

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: Milli okçumuz Nihat Türkmenoğlu gümüş madalya kazandı

Nihat Türkmenoğlu gümüş madalya kazandı!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 Giriş Tarihi: 30.08.2021

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta Nihat Türkmenoğlu, W1 makaralı yay bireysel kategorisi finalinde Çekya'dan David Drahoninsky'e 142-141 mağlup oldu ve Türkiye'nin Tokyo'daki ikinci gümüş madalyasını kazandı.

Nihat Türkmenoğlu'nun kazandığı bu gümüş madalya ile birlikte Türkiye, Tokyo 2020'deki 11'inci madalyasını aldı ve Londra 2012'de 10 olan en fazla madalya kazanma rekorunu kırdı.

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